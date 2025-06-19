В Волгоградской области отразили массированную атаку БПЛА, пострадавших нет

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Отражена массированная атака дронов ВСУ на Вологодскую область, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров в четверг.

"Сегодня ночью силы ПВО Министерства обороны отразили массированную атаку БПЛА на территорию Волгоградской области в Калачевском, Городищенском районах и в южной части Волгограда", - приводятся слова Бочарова в телеграм-канале администрации Волгоградской области.

По его словам, "дежурными средствами ПВО Министерства обороны России БПЛА перехвачены и нейтрализованы".

"Пострадавших и повреждений объектов нет", - добавил глава региона.