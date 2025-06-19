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Совбез РФ сообщил о более 200 тыс. кибератак на российскую инфраструктуру в 2024 году

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Более 208 тыс. кибератак на критическую инфраструктуру России было совершено в 2024 году, заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Алексей Щевцов.

"На российские объекты критической инфраструктуры в 2024 году совершено более 208 тыс. особо опасных кибератак", - сказал Шевцов на I Международной конференции государств-членов ОДКБ по кибербезопасности в четверг.

По его словам, на встрече в Киргизии необходимо обсудить вопросы обеспечения безопасности глобальной информационно-коммуникационной технологической среды и обмен опытом в области защиты национальных интересов.

В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения.

Совбез РФ Алексей Щевцов инфраструктура кибератаки
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