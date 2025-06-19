Путин по телефону обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Ближнем Востоке

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию на Ближнем Востоке, разговор носил дружеский и конструктивный характер, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"По взаимной договоренности только что состоялся телефонный разговор президента России Владимира Владимировича Путина с председателем КНР Си Цзиньпином", - сказал он журналистам.

По словам Ушакова, "разговор носил дружеский, конструктивный характер, и этот разговор был посвящен, в основном, обсуждению обострившейся ситуации на Ближнем Востоке".

"Оба лидера с учетом осложнившейся ситуации условились, что дадут команды соответствующим ведомствам и службам двух стран в ближайшие дни проводить самые плотные контакты и обмениваться возможной информацией и возможными соображениями", - сказал он журналистам.



