Поиск

Путин по телефону обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Ближнем Востоке

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию на Ближнем Востоке, разговор носил дружеский и конструктивный характер, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"По взаимной договоренности только что состоялся телефонный разговор президента России Владимира Владимировича Путина с председателем КНР Си Цзиньпином", - сказал он журналистам.

По словам Ушакова, "разговор носил дружеский, конструктивный характер, и этот разговор был посвящен, в основном, обсуждению обострившейся ситуации на Ближнем Востоке".

"Оба лидера с учетом осложнившейся ситуации условились, что дадут команды соответствующим ведомствам и службам двух стран в ближайшие дни проводить самые плотные контакты и обмениваться возможной информацией и возможными соображениями", - сказал он журналистам.


Юрий Ушаков Владимир Путин Си Цзиньпин Израиль Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
ПМЭФ-2025

Только треть майнеров состоит в реестре ФНС

ПМЭФ-2025

"Интерфакс" и 1С запускают совместный сервис для автоматизации процедур по исполнению антикоррупционного законодательства

После принятия закона о дропперах фигурантами дел могут стать 2 млн россиян

После принятия закона о дропперах фигурантами дел могут стать 2 млн россиян
ПМЭФ-2025

Сбер заявил, что 50-70 тыс. человек ежедневно переводят деньги телефонным мошенникам

Сбер заявил, что 50-70 тыс. человек ежедневно переводят деньги телефонным мошенникам
ПМЭФ-2025

"Росатом" заявил, что удар по АЭС "Бушер" может стать катастрофой, сравнимой с Чернобылем

"Росатом" заявил, что удар по АЭС "Бушер" может стать катастрофой, сравнимой с Чернобылем

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации 81 дрона ВСУ в ночь на четверг

Путин заявил о стратегическом преимуществе ВС РФ на Украине

Путин сообщил о контактах с желающими вернуться в РФ крупными компаниями из США

Путин заявил, что предложения РФ по украинскому урегулированию могут ухудшиться

Путин заявил, что предложения РФ по украинскому урегулированию могут ухудшиться

Следующий раунд переговоров РФ и Украины может состояться после 22 июня

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана243 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе426 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6577 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России82 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости391 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });