Телефонный разговор Путина и Трампа на этой неделе не ожидается

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на этой неделе не планируется, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет. На этой неделе нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса", ведется ли подготовка телефонного разговора президентов РФ и США.

В конце прошлой недели Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что подробно обсудил с Путиным Иран, а сфокусироваться на Украине планирует позже.



