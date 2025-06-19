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ОАК рассматривает возможность создания двухдвигательного Ил-96

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) рассматривает возможность создания двухдвигательной версии самолета Ил-96, сообщил глава компании Вадим Бадеха в интервью "России 24".

"Мы сегодня рассматриваем возможность создания двухдвигательного, более экономичного самолета Ил-96 с новыми российскими двигателями ПД-35, и такие работы ведутся", - сказал он.

Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-300, спроектированный КБ Ильюшина в конце 1980-х годов, оснащен четырьмя двигателями ПС-90А. В последние годы лайнер выпускался ограниченной серией по заказу госструктур.

По словам Бадехи, Ил-96-300 "достаточно современный и технически зрелый для того, чтобы говорить о возможности его дальнейшего развития и модернизации". Он напомнил, что ранее были начаты испытания модернизированной версии Ил-96-400М, рассчитанной на большее количество пассажиров. В ОАК "уверены в его коммерческом успехе", заявил Бадеха.

"Могу сказать, что это мировая практика, мировой тренд, тенденция, что не создаются самолеты с нуля. Любой самолет сегодня западный - это эволюция того, что было создано много-много лет назад. И мы считаем, что в классе дальнемагистральных самолетов самый разумный и логичный шаг - это развитие парка и развитие моделей Ил-96", - заявил Бадеха.

Планы выпуска самолетов российского производства отражены в Комплексной программе развития авиаотрасли до 2030 года (КПГА). В целом она предполагает выпуск 994 гражданских лайнеров. Широкофюзеляжный флот в КПГА представлен лишь 14 Ил-96-300.

О необходимости разработки современного, экономически эффективного дальнемагистрального самолета ранее заявляли, в том числе в "Аэрофлоте". "Относительно Ил-96 - у нас в планах его нет, но мы безусловно будем приветствовать создание нового российского дальнемагистрального судна. Ожидаем его увидеть двухдвигательным, экономичным, эффективным и безопасным", - говорил гендиректор компании Сергей Александровский.

ОАК Ил-96 Вадим Бадеха
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