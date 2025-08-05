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Мишустин поручил "Ростеху" продумать финмодель поставок самолетов авиакомпаниям

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе "Ростеха" Сергею Чемезову представить предложения по финансовой модели поставок самолетов авиакомпаниям, в том числе рассмотреть субсидии по топливу.

"Финансовая модель, то есть возможности, которые потом предоставят производители авиакомпаниям для закупок, должна быть сходной. И при просчете, в том числе макроэкономической ситуации, это надо сделать. Мне кажется, здесь было бы здорово, если бы эту модель мы бы до конца продумали, доложили бы - может быть, субсидировали бы возможности по топливу, еще какие-то. Здесь надо все это в правительстве обсудить. И я бы, конечно, вас просил, как человека, который этим профессионально занимается, внести свои предложения", - сказал Мишустин на встрече с Чемезовым.

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Михаил Мишустин Ростех Сергей Чемезов
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