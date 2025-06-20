В Кремле заявили, что контакты с Киевом будут продолжены

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В Кремле не исключают провокаций со стороны Украины в преддверии нового раунда переговоров в Стамбуле, но диалог все равно должен продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Контакты будут продолжаться", - сказал Песков журналистам.

"Возможны ли провокации со стороны киевского режима? Да, возможны. Киевский режим весьма непредсказуем", - отметил он.

По словам Пескова, на следующей неделе ожидается согласование даты третьего раунда переговоров.

"Ожидается, что на следующей неделе все будет согласовано и мы, предположительно, узнаем дату следующего раунда. Несмотря на всю непредсказуемость киевского режима, наше министерство иностранных дел высказало точку зрения, что диалог все равно необходим на экспертном уровне. Эта точка зрения была поддержана президентом, поэтому диалог продолжается", - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский находится в контакте со своими визави с украинской стороны. На днях он докладывал главе государства о своих контактах.

Песков добавил, что итоги предыдущих раундов переговоров важны, поскольку удалось вернуть много россиян из плена.

"Итоги предыдущих раундов важны. Мы это говорили неоднократно", - сказал Песков.

"Много наших ребят получили возможность вернуться домой из плена. С точки зрения гуманитарного значения очень важен и обмен телами. Да, пропорции весьма красноречивые. Вы знаете, что я имею в виду", - добавил он.

Песков подчеркнул, что военная операция на Украине будет продолжаться, пока не будут достигнуты ее цели.

"Мы будем работать далее для достижения тех целей, которые ставим перед СВО. Как говорил президент, для нас было бы идеальным достигнуть этих целей политико-дипломатическими средствами. До тех пор, пока они не работают, мы продолжаем СВО. Для нас главное выполнить те задачи, которые стоят", - сказал он.