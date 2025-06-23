Кремль сообщил о продолжении контактов с Киевом на экспертном уровне

Ожидается, что на этой неделе появится ясность по третьему раунду переговоров, заявил Дмитрий Песков

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на обострение ближневосточного конфликта, контакты между Москвой и Киевом на экспертном уровне продолжаются.

"Мы продолжаем нашу работу в рамках диалога на экспертном уровне, который ведется. Выполняются те договоренности, которые были достигнуты на втором раунде стамбульских переговоров", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов в понедельник.

"Продолжается также обмен пленными и телами", - добавил представитель Кремля.

Кроме того, по его словам, на этой неделе, как ожидается, "появится ясность с проведением третьего раунда переговоров".

"Поэтому мы продолжаем процесс, и, конечно же, мы сконцентрированы в первую очередь на решении наших вопросов, тех вопросов, которые в приоритетном порядке стоят на повестке нашего дня - это достижение целей, которые были обозначены президентом Путиным в начале специальной военной операции", - подчеркнул Песков.

Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня в Стамбуле.



