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За гостиничные услуги, не соответствующие числу "звездочек", готовят штрафы до 300 тыс. руб.

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в пятницу одобрил поправки в КоАП РФ об административной ответственности за нарушение требований об оказании услуг средств размещения, в частности, за предоставление гостиничных услуг, не соответствующих типу классификации.

Поправки одобрены ко второму чтению законопроекта (686851-8).

Предлагается в статье 14.39 КоАП прописать, что "предоставление услуг средства размещения без включения сведений о средстве размещения в реестр классифицированных средств размещения либо предоставление услуг средства размещения, действие классификации которого прекращено", влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 50 тысяч до 70 тысяч рублей; на юридических лиц - от 300 тысяч до 450 тысяч рублей.

Повторное совершение такого правонарушения повлечет штраф для должностных лиц в размере от 70 тысяч до 100 тысяч рублей; для юридических лиц - от 1/40 до 1/25 совокупного размера суммы выручки от реализации всех товаров (работ, услуг) за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено правонарушение либо за предшествующую дате выявления правонарушения часть календарного года, в котором было выявлено правонарушение, если правонарушитель не осуществлял деятельность по реализации товаров в предшествующем календарном году, но не менее 500 тысяч рублей.

Также, согласно поправкам, за предоставление услуг средства размещения, не соответствующего требованиям к соответствующему типу средств размещения, указанному в реестре классифицированных средств размещения, повлечет предупреждение или наложение штрафа на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 170 тысяч рублей.

За повторное правонарушение предусматривается штраф для должностных лиц в размере от 40 тысяч до 60 тысяч рублей; для юридических лиц - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

Использование в рекламе, названии средства размещения категории, не соответствующей той, что внесена в реестр, повлечет предупреждение или наложение штрафа на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 150 тысяч рублей.

За повторное такое нарушение предусмотрен штраф для должностных лиц в размере от 40 тысяч до 60 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 тысяч до 350 тысяч рублей.

Размещение владельцем средства размещения информации о предоставлении услуг в том числе в интернете без указания идентификационного номера в реестре повлечет предупреждение или наложение штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. За повторение нарушение штраф для должностных лиц составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

В примечании указывается, что за такие правонарушения лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.

Кроме того, в поправках, одобренных комитетом, предусматривается, что оказание услуг по ознакомлению туристов (экскурсантов) с объектами показа, а также их сопровождение и информирование по пути следования по туристскому маршруту без привлечения аттестованных экскурсовода или гида-переводчика либо оказание таких услуг лицом, не являющимся аттестованным экскурсоводом или аттестованным гидом-переводчиком, в случае, если привлечение аттестованных экскурсоводов или гидов является обязательным , влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от семи тысяч до 10 тысяч рублей; на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Спецмаршруты

Если юрлицо, индивидуальный предприниматель или инструктор-проводник "в целях неотнесения туристского маршрута (части туристского маршрута) к маршрутам, требующим специального сопровождения", не предоставил сведения о наличии на таком маршруте препятствий, включая сведения об условиях погружения (для подводных туристских маршрутов), которые предусмотрены критериями отнесения туристских маршрутов к соответствующей категории сложности, то ему может грозить штраф; он составит для должностных лиц от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; для юридических лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. А за повторение нарушения последует штраф для должностных лиц в размере от 20 тысяч до 25 тысяч рублей; для юридических лиц - от 40 тысяч до 60 тысяч рублей.

Ненаправление инструктором-проводником в территориальный орган МЧС уведомления о сопровождении туристов на маршруте, требующем специального сопровождения, до начала прохождения маршрута и после завершения прохождения туристского маршрута повлечет предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от семи тысяч до 10 тысяч рублей. За повторение последует штраф для граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Госдума
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