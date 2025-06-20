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Путин сказал представителю Бахрейна о тревоге на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Путин сказал представителю Бахрейна о тревоге на фоне эскалации на Ближнем Востоке
Фото: Александр Демьянчук/РИА Новости

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В России с тревогой следят за ситуацией на Ближнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин.

"К сожалению, наша сегодняшняя встреча проходит на фоне эскалации напряженности в вашем регионе. Мы все с тревогой следим за тем, что там происходит. Наверняка еще об этом тоже поговорим", - сказал Путин в ходе встречи с советником по нацбезопасности королевства Бахрейн Насером Бен Хамадой Аль Халифой.

"В связи с этим прекрасно понимаю, как много работы в эти дни и на вас ложится как на советника по национальной безопасности. Несмотря на чрезвычайную занятость вы здесь, среди нас. Это является самым лучшим подтверждением внимания, которое Бахрейн уделяет развитию отношений с РФ", - отметил он.

Советник по национальной безопасности короля Бахрейна передал Путину послание монарха и поблагодарил президента РФ за его усилия по урегулированию кризиса на Ближнем Востоке.

"Мы все заинтересованы в том, чтобы добиться снижения напряженности в регионе, и мы очень благодарны за ваши усилия, господин президент, направленные на урегулирование этой напряженности", - сказал аль Халифа.

Владимир Путин Бахрейн
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