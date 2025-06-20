Власти Удмуртии посоветовали запастись наличными для поездок по региону после отключения мобильного интернета

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Министерство по туризму Удмуртии в пятницу опубликовало памятку, как путешествовать по республике после того, как власти региона приняли решение временно отключить мобильный интернет.

"Собираясь на фестиваль или в путешествие по республике, возьмите с собой наличные деньги, чтобы иметь возможность купить сувениры, угощения или билеты на месте", - говорится в сообщении.

Минтуризма региона также рекомендует пользоваться офлайн-картами "Яндекса", которые могут работать и без мобильного интернета.

В случае, если билеты на мероприятие в Удмуртии приобретены заранее онлайн, то нужно распечатать их или сохранить в памяти телефона.

Ранее сообщалось, что в целях безопасности власти Удмуртии приняли решение о временном отключении мобильного интернета на территории республики. Жители жаловались также на перебои в телефонной связи.

Министр цифрового развития Удмуртии Михаил Фоминов заявил в пятницу, что власти выработают ряд решений, чтобы телефонная связь работала устойчиво, а также чтобы у жителей была возможность пользоваться мессенджерами при ограничениях мобильного интернета. Он сообщил также, что в 80% организаций республики есть стационарный интернет, поэтому это не должно отразиться на работе терминалов и банкоматов, остальным организациям предложено также перейти на стационарный интернет или Wi-Fi. Что касается работы таксистов, то Фоминов сообщил, что не может им ничего посоветовать в данной ситуации.

