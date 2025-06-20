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Путин назвал провокаторами тех, кто посчитал РФ ненадежным союзником Ирана

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Те, кто продвигает нарративы о ненадежности России как союзника, - провокаторы; они не добьются своих целей, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Те, кто продвигает такие нарративы о ненадежности России как союзника, - провокаторы. Они провоцируют ситуацию. Но это им не поможет. Они не добьются своих целей", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

Так президент России отреагировал на реплику ведущего о том, "что он скажет тем, кто говорит или пишет о том, что Россия - ненадежный союзник, потому что она не вступилась за Иран".

Владимир Путин Иран
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