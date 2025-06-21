Минобороны РФ заявило о взятии под контроль села Запорожье в ДНР

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Российские войска установили контроль над селом Запорожье в ДНР, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Запорожье Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства обороны.

По данным военных, за сутки нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Успеновка, Темировка, Ольговское, Полтавка и Малиновка Запорожской области.

"ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и два артиллерийских орудия", - сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Бессаловка, Хотень, Ястребиное, Перше Травня, Андреевка и Новая Сечь Сумской области", - сказано в сообщении военного ведомства.

По его информации, на харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Цуповка, Ивашки и Артельное Харьковской области.

"Потери противника составили до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов", - сообщило министерство обороны.

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Красноармейск, Петровского, Новоэкономическое, Полтавка, Димитров, Муравка, Новопавловка и Гродовка Донецкой Народной Республики", - информирует ведомство.

По словам военных, потери украинских сил за сутки здесь составили до 515 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три пикапа и артиллерийское орудие.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Глушковка, Купянск, Петропавловка Харьковской области и Масляковка Донецкой Народной Республики", - сказали в Минобороны.

Там сообщили, что в течение суток армия Украины потеряла на этом участке более 220 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, два артиллерийских орудия и четыре склада боеприпасов.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Васюковка, Федоровка и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства.

За сутки на этом направлении ВСУ потеряли свыше 180 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, два автомобиля, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств, сообщили российские военные.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Каменское Запорожской области, Львово и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 75 военнослужащих ВСУ, пять автомобилей, артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - сказали в Минобороны РФ.