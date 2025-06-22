11 БПЛА уничтожено за ночь над тремя регионами России

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на воскресенье уничтожили 11 украинских беспилотников над тремя регионами.

"В течение прошедшей ночи с 22.30 по Москве 21 июня до 02.55 по Москве22 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять - над территорией Брянской области и по одному - над территориями Смоленской области и Республики Крым", - говорится в сообщении.