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11 БПЛА уничтожено за ночь над тремя регионами России

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на воскресенье уничтожили 11 украинских беспилотников над тремя регионами.

"В течение прошедшей ночи с 22.30 по Москве 21 июня до 02.55 по Москве22 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять - над территорией Брянской области и по одному - над территориями Смоленской области и Республики Крым", - говорится в сообщении.

Крым Брянская область Смоленская область
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