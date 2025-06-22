Что случилось этой ночью: суббота, 22 июня

Атака США на ядерные объекты Ирана, МАГАТЭ не зафиксировало повышения уровня радиации в регионе, Трамп грозит Ирану дальнейшими ударами в случае отказа от урегулирования

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США нанесли удар по трем иранским ядерным объектам. Были задействованы шесть бомбардировщиков В-2 и подводные лодки.

- Трамп заявил о полном уничтожении трех ключевых ядерных объектов Ирана. Иранские СМИ утверждают, что они были заранее эвакуированы.

- Ядерный регулятор Саудовской Аравии не выявил повышения уровня радиации в районе ядерных объектов Ирана. МАГАТЭ также не зафиксировало повышения радиационного уровня в регионе.

- Трамп пригрозил Ирану дальнейшими ударам в случае отказал от мирного урегулирования. Организация по ядерной энергии Ирана заявила о готовности продолжать свою деятельность.

- 11 БПЛА уничтожено за ночь над тремя регионами России. Об этом сообщило Минобороны.

- Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что 14 человек были помилованы по просьбе Трампа. Ее цитирует близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал .