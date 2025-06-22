Радиационная обстановка в Дагестане после ударов по ядерным объектам Ирана стабильна

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Радиационная обстановка в Дагестане после атаки в ночь на воскресенье на иранские ядерные объекты характеризуется как стабильная, превышений допустимых значений нет, сообщили в управлении Роспотребнадзора по республике.

"Радиационная обстановка в Республике Дагестан характеризуется стабильностью и не представляет угрозы для населения", - говорится в его сообщении, опубликованном в телеграм-канале.

Отмечается, что по данным, полученным управлением 22 июня, уровень радиационного фона находится в диапазоне 0,06-0,08 мкЗв/ч.

"Для контроля за ситуацией проводится мониторинг в приграничных с Ираном населенных пунктах, таких как Яраг и Дербент. Превышений допустимых значений не зафиксировано", - добавили в ведомстве.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье США нанесли удары по трем ключевым иранским ядерным объектам.