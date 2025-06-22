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Медведев считает, что США ничего не добились своими ударами по Ирану

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Американские удары по иранским ядерным объектам почти не нанесли им ущерба, но теперь Тегеран продолжит работу над получением ядерного оружия, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Чего добились американцы своим ночным ударом по трем точкам в Иране? Критическая инфраструктура ядерного цикла, судя по всему, не пострадала или пострадала незначительно. Обогащение ядерных материалов, а теперь можно прямо сказать - и будущее производство ЯО - будет продолжено", - написал он в своем телеграм-канале.

Также Медведев отметил, что "ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект.

Еще одним последствием американских ударов зампред Совбеза отметил, что "США втянуты в новый конфликт с перспективой наземной операции".

"Политический режим Ирана сохранен, причем с высокой степенью вероятности он стал сильнее. Народ консолидируется вокруг духовного руководства, причём даже тот, который ему не симпатизировал", - продолжил он.

Медведев также отметил, что "абсолютное большинство стран мира против действий Израиля и США".

"С такими успехами не видать Трампу Нобелевской премии мира, даже несмотря на всю продажность этой номинации. Хорошее начало, поздравляю, г-н президент!" - подытожил он.

Дмитрий Медведев Иран США
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