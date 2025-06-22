Военные сообщили о взятии под контроль села и поселка в Харьковской области и ДНР

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Российские военные установили контроль над селом Петровское Харьковской области и поселком Перебудова в ДНР, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Петровское Харьковской области", - говорится в сообщении министерства обороны.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате успешных действий завершили освобождение населенного пункта Перебудова Донецкой Народной Республики", - заявили в российском военном ведомстве.