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Военные РФ форсировали реку Мокрые Ялы и создали плацдарм для дальнейшего наступления

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Российские войска создали плацдарм для дальнейшего наступления после установления контроля над поселком Перебудова в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

"Форсировав реку Мокрые Ялы, штурмовики на западном берегу установили российские флаги и создали плацдарм для дальнейшего наступления", - говорится в сообщении ведомства, распространенном в воскресенье.

В РоссииВоенные сообщили о взятии под контроль села и поселка в Харьковской области и ДНРЧитать подробнее

По данным военных, в результате боевых действий ВСУ потеряли до 30 человек личного состава, уничтожена украинская техника и вооружение.

Военнослужащие 37-й мотострелковой бригады группировки "Восток" установили контроль над поселком менее чем за три дня, отметили в министерстве.

Ранее в воскресенье военное ведомство заявило, что подразделения группировки "Восток" завершили зачистку Перебудова от ВСУ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 июня 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ДНР Мокрые Ялы
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