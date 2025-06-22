Военные РФ форсировали реку Мокрые Ялы и создали плацдарм для дальнейшего наступления

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Российские войска создали плацдарм для дальнейшего наступления после установления контроля над поселком Перебудова в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

"Форсировав реку Мокрые Ялы, штурмовики на западном берегу установили российские флаги и создали плацдарм для дальнейшего наступления", - говорится в сообщении ведомства, распространенном в воскресенье.

По данным военных, в результате боевых действий ВСУ потеряли до 30 человек личного состава, уничтожена украинская техника и вооружение.

Военнослужащие 37-й мотострелковой бригады группировки "Восток" установили контроль над поселком менее чем за три дня, отметили в министерстве.

Ранее в воскресенье военное ведомство заявило, что подразделения группировки "Восток" завершили зачистку Перебудова от ВСУ.