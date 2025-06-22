Поиск

За сутки российские военные поразили 164 беспилотника ВСУ

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сбили за сутки более 170 различных целей, заявили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 164 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

Там сообщили, что в течение суток нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, цехам производства и сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения, складам боеприпасов и горючего ВСУ.

Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Кремле назвали редчайшим случаем предстоящий многодневный визит Путина в Китай осенью

Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Удар США по ядерным объектам Ирана: каков реальный результат?

Удар США по ядерным объектам Ирана: каков реальный результат?

Радиационная обстановка в Дагестане после ударов по ядерным объектам Ирана стабильна

УК "Домодедово" возглавил бывший первый замглавы Минэкономразвития Андрей Иванов

Что произошло за день: суббота, 21 июня

ПМЭФ-2025

ПМЭФ-2025: Лето великого перелома

ПМЭФ-2025: Лето великого перелома

Прощание с Валентиной Талызиной пройдет 24 июня в Театре Моссовета

ПМЭФ-2025

Страной-гостем на ПМЭФ-2026 станет Саудовская Аравия

ПМЭФ-2025

Оргкомитет ПМЭФ сообщил о подписании соглашений на 6,3 трлн руб. участниками форума

Оргкомитет ПМЭФ сообщил о подписании соглашений на 6,3 трлн руб. участниками форума
Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана305 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6592 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции41 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе427 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });