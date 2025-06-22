За сутки российские военные поразили 164 беспилотника ВСУ

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сбили за сутки более 170 различных целей, заявили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 164 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

Там сообщили, что в течение суток нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, цехам производства и сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения, складам боеприпасов и горючего ВСУ.