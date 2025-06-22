Путин на следующей неделе примет участие в саммите ЕАЭС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на будущей неделе проведет ежегодную встречу с выпускниками высших военных учебных заведений, примет главу переходного периода Мали.

График главы государства по традиции был озвучен в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

На предстоящей неделе у Путина также запланировано совещание о ходе создания культурно-образовательных кластеров. Президент РФ примет участие в саммите Евразийского экономического союза, который пройдет в Минске, где обсудит с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и двусторонние вопросы.