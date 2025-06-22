Обвиняемого в обмане клиентов главу томской стройфирмы задержали за границей

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Полицейские установили местонахождение руководителя томской компании, обвиняемого в мошенничестве, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале в воскресенье.

"Руководитель коммерческой фирмы разработал схему хищения денежных средств под предлогом строительства жилья. Путем обмана он похитил у 47 граждан свыше 130 млн рублей. Затем скрылся от следствия за границей и был объявлен в международный розыск. В настоящее время мужчина задержан и доставлен оперативниками в Томск", - говорится в сообщении.

Мужчине инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), он арестован.

По данным пресс-службы прокуратуры Томской области, речь идет о руководителе ООО "МастерСтройКомплект", который не выполнил обязательства по строительству более 100 индивидуальных жилых домов.

Согласно данным ЕГРЮЛ, директором и бенефициаром данной компании является Сергей Корягин.