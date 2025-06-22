Три человека пострадали при атаке дрона по машине скорой в Белгородской области

Еще один беспилотник атаковал автобус, пострадал водитель

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Три сотрудника скорой помощи и водитель автобуса ранены при атаке БПЛА в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В селе Ржевка Шебекинского округа один FPV-дрон нанес целенаправленный удар по служебной машине скорой помощи. Врач, фельдшер и водитель получили минно-взрывные травмы и баротравмы. Для лечения они будут направлены в областную клиническую больницу. Автомобиль получил повреждения", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

Второй беспилотник атаковал автобус.

"Ранен водитель. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением ноги бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ", - проинформировал Гладков.

Кроме того, в округе в селе Авиловка дрон сдетонировал о землю - повреждены входная группа и забор частного домовладения. В селе Зиборовка социальный объект атакован FPV-дроном - повреждена кровля. В селе Новая Таволжанка от удара беспилотника загорелась крыша хозпостройки - возгорание ликвидировано.

Над Белгородским районом сбит беспилотник. От падения обломков загорелась сухая трава - сотрудниками МЧС огонь ликвидирован. Село Отрадное подверглось артобстрелу - повреждена линия электропередачи. Аварийной службой электроснабжение оперативно восстановлено. В селе Нижний Ольшанец в результате атаки беспилотника на территории домовладения повреждены надворная постройка и забор. В соседнем доме повреждено остекление. В хуторе Церковный от удара FPV-дрона повреждён корпус сельхозпредприятия.

Предприятие атаковано дроном в поселке Уразово Валуйского округа - в здании пробита кровля и посечен фасад. На участке дороги Уразово - Борки дрон ударил по автомобилю - выбиты стекла и посечен кузов.

Село Байцуры в Борисовском районе подверглось атаке дронов. Два из них сдетонировали во дворе частного домовладения. В доме повреждена входная группа, также в летней кухне произошло возгорание кровли, которое ликвидировано. Осколками посечены два легковых автомобиля. От удара третьего дрона повреждена крыша жилого дома. В результате детонации четвертого FPV-дрона повреждены частный дом, навес и припаркованная машина. Ещё один беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию сельхозпредприятия - пробита кровля складского помещения. В селе Стригуны вследствие атак БПЛА повреждены легковой автомобиль и гараж на территории предприятия.