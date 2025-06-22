Поиск

Три человека пострадали при атаке дрона по машине скорой в Белгородской области

Еще один беспилотник атаковал автобус, пострадал водитель

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Три сотрудника скорой помощи и водитель автобуса ранены при атаке БПЛА в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В селе Ржевка Шебекинского округа один FPV-дрон нанес целенаправленный удар по служебной машине скорой помощи. Врач, фельдшер и водитель получили минно-взрывные травмы и баротравмы. Для лечения они будут направлены в областную клиническую больницу. Автомобиль получил повреждения", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

Второй беспилотник атаковал автобус.

"Ранен водитель. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением ноги бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ", - проинформировал Гладков.

Кроме того, в округе в селе Авиловка дрон сдетонировал о землю - повреждены входная группа и забор частного домовладения. В селе Зиборовка социальный объект атакован FPV-дроном - повреждена кровля. В селе Новая Таволжанка от удара беспилотника загорелась крыша хозпостройки - возгорание ликвидировано.

Над Белгородским районом сбит беспилотник. От падения обломков загорелась сухая трава - сотрудниками МЧС огонь ликвидирован. Село Отрадное подверглось артобстрелу - повреждена линия электропередачи. Аварийной службой электроснабжение оперативно восстановлено. В селе Нижний Ольшанец в результате атаки беспилотника на территории домовладения повреждены надворная постройка и забор. В соседнем доме повреждено остекление. В хуторе Церковный от удара FPV-дрона повреждён корпус сельхозпредприятия.

Предприятие атаковано дроном в поселке Уразово Валуйского округа - в здании пробита кровля и посечен фасад. На участке дороги Уразово - Борки дрон ударил по автомобилю - выбиты стекла и посечен кузов.

Село Байцуры в Борисовском районе подверглось атаке дронов. Два из них сдетонировали во дворе частного домовладения. В доме повреждена входная группа, также в летней кухне произошло возгорание кровли, которое ликвидировано. Осколками посечены два легковых автомобиля. От удара третьего дрона повреждена крыша жилого дома. В результате детонации четвертого FPV-дрона повреждены частный дом, навес и припаркованная машина. Ещё один беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию сельхозпредприятия - пробита кровля складского помещения. В селе Стригуны вследствие атак БПЛА повреждены легковой автомобиль и гараж на территории предприятия.

Белгородская область Вячеслав Гладков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин поддержал предложение о ЕГЭ по истории для поступления в гуманитарные вузы

Путин поддержал предложение о ЕГЭ по истории для поступления в гуманитарные вузы

Путин назвал важной обратную связь от учащихся и педагогов по учебникам истории

Самолет после взлета вынужденно вернулся в Омск по технической причине

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Глава МИД Ирана проведет переговоры в РФ в понедельник

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

В МИД РФ заявили о нарушении Штатами международного права на фоне ударов по Ирану

В Кремле назвали редчайшим случаем предстоящий многодневный визит Путина в Китай осенью

Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Удар США по ядерным объектам Ирана: каков реальный результат?

Удар США по ядерным объектам Ирана: каков реальный результат?

Радиационная обстановка в Дагестане после ударов по ядерным объектам Ирана стабильна

УК "Домодедово" возглавил бывший первый замглавы Минэкономразвития Андрей Иванов

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана322 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6593 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции41 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе427 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });