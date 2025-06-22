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Что произошло за день: воскресенье, 22 июня

Заявления Пентагона, Тегерана и Москвы в связи с ударами по иранским ядерным объектам, планы хуситов обстреливать силы США в Красном море

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Операция США по уничтожению трех иранских ядерных объектов проведена с "ошеломляющим успехом", иранская ядерная программа "уничтожена", заявил на брифинге министр обороны США Пит Хегсет. По его словам, целью атаки не была смена режима в стране.

- В рамках операции Midnight Hammer США применили 14 мощных противобункерных авиабомб GBU-57 и 20 крылатых ракет Tomahawk морского базирования, сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал ВВС Дэн Кейн. По его словам, операция проводилась в условиях секретности, в ней были задействованы более 125 самолетов. Не было зафиксировано ни одного пуска ракет ПВО Ирана.

- Удары Израиля и США по Ирану лишили Тегеран возможности вести переговоры по ядерной проблеме, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. По его словам, путь переговоров в отношениях с США, возможно, нереалистичен. Сообщается о его планах провести в понедельник переговоры в Москве.

- Йеменские хуситы заявили, что будут обстреливать американские силы в Красном море, так как считают утратившими актуальность договоренности с США о ненападении.

- В Израиле 86 человек пострадали в результате ударов Ирана после атаки США на иранские ядерные объекты. Иран намерен продолжить ракетные удары по Израилю.

- Москва решительно осуждает удары США по ядерным объектам в Иране, заявили в МИД РФ. В министерстве выразили обеспокоенность из-за ущерба, причиненного глобальному режиму нераспространения.

- Президент РФ в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного солдата.

- Путин поддержал идею сделать обязательным ЕГЭ по истории для поступления на гуманитарные и социально-экономические специальности в вузы.

- Российский теннисист Даниил Медведев уступил представителю Казахстана Александру Бублику в финале турнира в Галле.

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