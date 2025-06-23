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Температура воды на черноморских курортах Крыма поднимется к концу недели

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Температура воды в Черном море в районе курортов Крыма повысится к концу недели, сейчас в Алуште температура воды опустилась до 11 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура воды на юге уже вполне симпатичная. Только в Алуште очень низкая температура. В Геленджике, Анапе и Туапсе 21 градус, в Сочи 22. В приморских городах Крыма такая ситуация - в Феодосии 18 градусов, в Евпатории 17, в Ялте 16, а в Алуште 11 градусов. Но уже скоро, к концу недели, уже будет существенное повышение температуры", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что, несмотря на то, что температура воздуха в городах Крыма ночью плюс 17 - плюс 18, а днем около плюс 25, на температуру воды продолжает влиять "сгонный ветер", который сгоняет теплую поверхностную воду в акваторию, и на место теплых водных масс со дна поднимаются холодные, придонные водные массы. Такое явление называется "апвеллинг" и оно характерно именно для Крыма. К концу недели "сгонный ветер" прекратится.

Крым Роман Вильфанд Сочи Черное море Гидрометцентр
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