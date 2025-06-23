Жара сохранится в регионах Сибири

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Жаркая погода, по прогнозам, сохранится в южных регионах Сибири, в Туве столбики термометров будут подниматься до 39 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Супержаркая погода сохраняется в регионах Сибири. На юге Красноярского края, в Туве, Хакасии до плюс 35 градусов, в Туве даже до плюс 39. Там очень продолжительный период жаркой погоды", - сказал Вильфанд.

В Забайкалье, прогнозирует синоптик, к концу недели также восстанавливается жаркая погода, температура будет подниматься выше плюс 35 градусов. Аналогичная ситуация ожидается в Бурятии.