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Российские военные за сутки уничтожили около 60 пунктов управления беспилотниками ВСУ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Группировки войск "Запад" и "Восток" сообщили о ликвидации в течение суток 59 пунктов управления беспилотной авиацией вооруженных сил Украины.

"Уничтожено 48 пунктов управления БПЛА, две станции спутниковой связи Starlink", - сказал представитель группировки "Запад" Иван Бигма.

По его словам, ракетные войска группировки нанесли удар управляемыми реактивными снарядами РСЗО "Торнадо-С" по пункту временной дислокации подразделения механизированной бригады ВСУ. Потери украинских сил составили более 20 военных.

Подразделения группировки "Восток" в течение суток ликвидировали 11 пунктов управления беспилотниками ВСУ и две станции спутниковой связи Starlink, сообщил представитель группировки Алексей Яковлев.

Starlink ВСУ РСЗО Украина
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