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Кабмин дал положительный отзыв на закон об ограничениях в рекламе энергетиков

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ подготовило положительный проект отзыва на законопроект о требованиях к рекламе безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, но просит учесть ряд замечаний, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с соответствующим документом.

Вместе с тем, в проекте отзыва правительства говорится, что проектируемую статью 251 закона "О рекламе" целесообразно дополнить нормами, предусматривающими, в частности, что реклама тонизирующих напитков не должна быть обращена к несовершеннолетним, не должна содержать информацию о наличии в таких напитках биологически активных добавок, витаминов, а также использовать образы людей и животных, в том числе выполненных с помощью мультипликации (анимации).

Аналогичные нормы в настоящее время установлены в части 1 статьи 21 закона "О рекламе" в отношении алкогольной продукции.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечания", - говорится в проекте отзыва.

Авторами проекта закона стала группа депутатов во главе с первым заместителем председателя Госдумы Александром Жуковым, вице-спикером палаты парламента Ириной Яровой.

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