Госдума приняла закон об особенностях рекламы энергетических напитков

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и в третьем чтении закон № 888942-8 об особенностях рекламы безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических.

Закон исключает из рекламы энергетических напитков обращение к несовершеннолетним, а также упоминания о содержании в них витаминов или биологически активных добавок. Кроме того, согласно инициативе, любая реклама "энергетиков" должна будет обязательно содержать указание о том, что их чрезмерное употребление несет вред для здоровья.

Спикер палаты Вячеслав Володин, комментируя инициативу, напомнил, что запрет на продажу энергетических напитков детям действует с 1 марта. "Государственная Дума последовательно работает над инициативами по защите детей от потенциальных угроз", - сказал спикер Думы.

Первыцй зампред думского комитета по экономической политике Надежда Школкина сказала "Интерфаксу", что считает, что предупредительная надпись о вреде энергетиков для здоровья должна размещаться на упаковке напитков.

Она отметила, что "согласно данным экспертного и научного сообщества, энергетики наносят непоправимый вред организму, особенно подростковому, и здесь любые меры хороши, в первую очередь запрет на продажу энергетиков детям, а также предупреждение в рекламе о чрезмерном употреблении тонизирующих напитков".

Законопроект в апреле 2025 года в Госдуму внесла группа депутатов во главе с первым вице-спикером Александром Жуковым.

