В РФ на экзамене для мигрантов вдвое увеличили число заданий на аудирование

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В экзамене для иностранных граждан, претендующих на право работать и жить в РФ, изменятся требования к выполнению заданий на аудирование и говорение, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"В экзамене по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации изменятся требования к выполнению заданий на аудирование и говорение", - говорится в сообщении.

В частности, в экзамене для получения разрешения на работу или патента увеличено количество заданий по аудированию, теперь таких заданий будет четыре вместо двух. Принято решение об установлении обязательных баллов, которые необходимо набрать за раздел "Аудирование", для успешного прохождения экзамена.

Также установлены обязательные баллы за разделы "Аудирование" и "Говорение", которые необходимо набрать для успешного прохождения экзамена на получение разрешения на временное проживание или вида на жительство в России.

"Изменения приняты в рамках продолжения работы по совершенствованию порядка проведения экзаменов, а также в целях синхронизации подходов к проведению оценочных процедур для детей иностранных граждан и взрослых иностранных граждан", - пояснили в ведомстве.

Кроме того, было принято решение о планомерном развитии банка заданий для проведения экзамена. С 23 июня 2025 года количество заданий в банке для проведения экзаменов будет увеличено в два раза.

В Рособрнадзоре уточнили, что проведение экзаменов государственными учреждениями, проводящими экзамен, в соответствии с новой спецификацией и применением актуализированного банка заданий начнется c 10 июля 2025 года.

"Данные меры направлены на повышение объективности результатов тестирования в части владения русским языком и стимулирования иностранных граждан, которые хотят жить и работать в России, к его изучению", - отмечается в сообщении.