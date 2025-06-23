Сотрудник "Газпром газораспределение Ижевск" осужден на 4 года за взятки

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Суд в Удмуртии признал бывшего заместителя генерального директора ижевского филиала АО "Газпром газораспределение Ижевск" виновным в получении взяток в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР в понедельник.

"Мужчине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с конфискацией денежных средств или иного имущества на сумму взяток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в период с августа 2019 года по сентябрь 2020 года мужчина получил взятки лично и путем зачисления на банковские карты на общую сумму 1 млн рублей. За это он обещал выдать технические условия на подключение объектов капстроительства к сети газораспределения.

Было возбуждено уголовное дело по п."в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Объединенная пресс-служба судов Удмуртии уточняет, что мужчина также оштрафован на 1,5 млн рублей и на 2,5 года лишен права заниматься деятельностью в сфере подключения объектов к сетям газораспределения.

По данным пресс-службы, суд учел некоторые смягчающие обстоятельства, в том числе наличие у виновного заболеваний, требующих лечения, а также то, что он воспитывает малолетнего ребенка.

Как сообщалось, заместитель гендиректора ижевского филиала АО "Газпром газораспределение Ижевск" Алексей Армянин в октябре 2024 года был задержан по подозрению во взяточничестве. По материалам УФСБ по Удмуртии региональное управление СКР возбудило уголовное дело, мужчина был заключен под стражу, в декабре переведен под домашний арест.

"Газпром газораспределение Ижевск" - региональная газораспределительная компания "Газпрома", работает на территории Удмуртии. В ее состав входят филиалы в Воткинске, Глазове, Ижевске, Можге, Сарапуле и в поселке Ува. Компания ежегодно транспортирует промышленным предприятиям и населению более 3 млн кубометров природного газа. В зоне ответственности компании находится 1,5 тыс. населенных пунктов в республике, обслуживается 794 промышленных предприятия, почти 3 тыс. коммунально-бытовых предприятий, 275 сельскохозяйственных объекта. Общая численность персонала компании превышает 2 тыс. человек.