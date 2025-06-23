Что произошло за день: понедельник, 23 июня

Удар Ирана по американским базам в Катаре и Ираке, реакция Кремля на сообщения о поставках сербского оружия Киеву и задержание сотрудницы "АЛРОСА" за контрабанду

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Иран запустил ракеты по базам США в Катаре и Ираке, сообщили СМИ. Операция получила название "Весть о победе". По данным Mehr, по авиабазе "Айн аль-Асад" на западе Ирака запустили минимум шесть ракет. Издание Ynet со ссылкой на источники в Израиле передает, что Иран выпустил 10 ракет по базам США в Катаре и одну по американской базе в Ираке.

- Владимир Путин принял в Кремле главу МИД Ирана Аббаса Аракчи. Российский лидер подчеркнул, что неспровоцированная агрессия против Ирана не имеет никаких оправданий. Между тем ядерный объект в иранском Фордо вновь подвергся ударам. В Белом доме заявили, что удары по иранским Натанзу, Фордо и Исфахану полностью уничтожили находящиеся там ядерные объекты и пришлись по местам хранения обогащенного урана.

- В СВР сообщили, что сербские предприятия ВПК наращивают экспорт военной продукции на Украину, "во многом это стало возможным за счет использования опосредованных схем поставок". В Кремле рассчитывают, что Сербия примет меры, если имела место поставка военной продукции на Украину с использованием обходных схем. Там отметили, что обратили внимание на поступающие из Белграда заявления о принимаемых мерах в связи с этой информацией.

- Сотрудница "АЛРОСА" и ее сын задержаны по подозрению в хищении алмазов компании. Похищенные драгоценные камни отправлялись контрабандой в Армению, сообщили в ФСБ.

- Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций ЕС против России. Глава МИД Венгрии заявил, что Будапешт "не готов вносить вклад" в финансовую поддержку Украины, а также в поставки вооружений Киеву.

- Прокурор запросил 14,5 лет колонии бывшему замглавы Минобороны Тимуру Иванову по делу о хищениях и легализации преступных доходов.

- Дело 19 обвиняемых в теракте в Crocus City Hall направили прокурору для передачи в суд. Установлено, что преступление было спланировано и совершено в интересах действующего руководства Украины.

- Уволена сотрудница Минтуризма Абхазии, критиковавшая "покупающих "Доширак" нищих туристов". Власти заверили, что не делят гостей по материальному достатку.