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Дело 19 обвиняемых в теракте в Crocus City Hall направили прокурору для передачи в суд

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) завершил расследование дела о теракте в Crocus City Hall в отношении 19 обвиняемых, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Уголовное дело в отношении 19 обвиняемых направлено прокурору для передачи в суд. В отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации предварительное следствие продолжается", - сказала Петренко в понедельник журналистам.

22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске перед началом концерта рок-группы "Пикник" в Crocus City Hall ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар.

По данным СКР, погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан. Общий ущерб от нападения составил около 6 млрд рублей.

Ранее Петренко сообщала, что шестеро выходцев из Средней Азии заочно арестованы и объявлены в розыск по обвинению в организации теракта.

По версии следствия, указанные лица "завербовали четверых исполнителей нападения - Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни и Саидакрами Рачабализоду, - и организовали их обучение за границей".

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Эти четверо и еще 15 фигурантов (Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Хамидов, Мухаммад Зоир Шарипзода, Якубджони Давлатхон Юсуфзода, Назримад Лутфуллои, Джумахон Курбонов, Хусен Медов, Джабраил Аушев, Алишер Касимов, Умеджон и Мустаким Солиевы, Исроил Исломов, Диловар и Аминчон Исломовы), в отношении которых расследование завершено, обвиняются в теракте, содействие террористической деятельности, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и других преступлениях.

"Следствием установлено, что это бесчеловечное преступление было спланировано и совершено в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране. Кроме этого, ряд обвиняемых планировали совершить подрыв развлекательного комплекса в городе Каспийске республики Дагестан, однако это преступление было предотвращено", - сказала Петренко.

По ее словам, подготовка к теракту "началась за несколько месяцев до его совершения". "Часть фигурантов прибыла в Россию из-за рубежа, где они проходили первоначальную подготовку. Ряд лиц находились на территории РФ и осуществляли приискание средств и орудий для совершения преступления. Другие фигуранты на постоянной основе осуществляли переделку огнестрельного оружия и, осознавая, что оно не может быть использовано в мирных целях, передали его членам террористической организации", - сказала представитель СКР.

После этого, отметила она, оружие было перевезено в Каспийск, откуда и было доставлено в Московский регион непосредственно перед терактом.

"После совершенного преступления его исполнители попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву. Некоторые пособники получили указания от организаторов покинуть территорию России, однако были задержаны при попытке пересечения границы", - добавила Петренко.

Последствия теракта в Crocus City Hall

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Хроника 22 марта 2024 года – 23 июня 2025 годаНападение на Crocus City Hall
СКР Crocus City Hall
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