Прокурор запросил 14,5 лет колонии бывшему замглавы Минобороны Тимуру Иванову

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Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Гособвинение в ходе прений попросило Мосгорсуд признать виновным в хищениях и легализации преступных доходов бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова и назначить ему наказание в виде 14,5 лет колонии общего режима, сообщил журналистам один из участников заседания.

Второго фигуранта дела - бывшего руководителя компании "Оборонлогистика" Антона Филатова - прокурор попросил приговорить к 14 годам заключения.

Прения сторон, как и судебный процесс, прошли в закрытом режиме.

Иванову и Филатову предъявлено обвинение по двум эпизодам хищения денежных средств путем присвоения (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и в отмывании преступных доходов организованной группой в особо крупном размере (п.п. "а, б" ст. 174.1 УК РФ).

Как сообщалось, один из эпизодов дела связан с хищениями при закупке на Кипре двух морских паромов для Керченской переправы.

Согласно обвинительному заключению, в 2015 году Иванов, когда он возглавлял "Оборонстрой", сформировал организованную группу, в которую среди прочих вошли Филатов, бывший председатель правления банка "Интеркоммерц" Александр Бугаевский, а также ещё несколько человек, для хищения части денежных средств, фактически выделенных на закупку паромов.

По версии следствия, для закупки судов в "Интеркоммерцбанке" была оформлена кредитная линии. Как установило следствие, путем перевода денежных средств, полученных по этой линии, через цепочку подконтрольных им компаний фигуранты похитили 216 млн руб., которые затем легализовали, в частности, через фиктивные соглашения на оказание консалтинговых и консультационных услуг, в том числе с зарубежными юридическими лицами.

Второй эпизод присвоения связан с хищением 3,9 млрд руб. "Интеркоммерцбанка" по различным, по версии следствия, фиктивным соглашениям на закупку и обмен валюты через их перевод на счета подконтрольных фигурантам юрлиц в других банках.

Иванову, задержанному в апреле 2024 года, также предъявлено обвинение в получении взятки в 1,185 млрд руб., по версии следствия, за действия и покровительство компаниям, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, принадлежащих, как считает следствие, экс-замминистра. По этому обвинению он также не признаёт вину.

Иванов был назначен заместителем министра обороны РФ в мае 2016 года.