Поиск

Прокурор запросил 14,5 лет колонии бывшему замглавы Минобороны Тимуру Иванову

Прокурор запросил 14,5 лет колонии бывшему замглавы Минобороны Тимуру Иванову
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Гособвинение в ходе прений попросило Мосгорсуд признать виновным в хищениях и легализации преступных доходов бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова и назначить ему наказание в виде 14,5 лет колонии общего режима, сообщил журналистам один из участников заседания.

Второго фигуранта дела - бывшего руководителя компании "Оборонлогистика" Антона Филатова - прокурор попросил приговорить к 14 годам заключения.

Прения сторон, как и судебный процесс, прошли в закрытом режиме.

Иванову и Филатову предъявлено обвинение по двум эпизодам хищения денежных средств путем присвоения (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и в отмывании преступных доходов организованной группой в особо крупном размере (п.п. "а, б" ст. 174.1 УК РФ).

В РоссииАрестованный замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов отрицает вину в коррупцииЧитать подробнее

Как сообщалось, один из эпизодов дела связан с хищениями при закупке на Кипре двух морских паромов для Керченской переправы.

Согласно обвинительному заключению, в 2015 году Иванов, когда он возглавлял "Оборонстрой", сформировал организованную группу, в которую среди прочих вошли Филатов, бывший председатель правления банка "Интеркоммерц" Александр Бугаевский, а также ещё несколько человек, для хищения части денежных средств, фактически выделенных на закупку паромов.

По версии следствия, для закупки судов в "Интеркоммерцбанке" была оформлена кредитная линии. Как установило следствие, путем перевода денежных средств, полученных по этой линии, через цепочку подконтрольных им компаний фигуранты похитили 216 млн руб., которые затем легализовали, в частности, через фиктивные соглашения на оказание консалтинговых и консультационных услуг, в том числе с зарубежными юридическими лицами.

Второй эпизод присвоения связан с хищением 3,9 млрд руб. "Интеркоммерцбанка" по различным, по версии следствия, фиктивным соглашениям на закупку и обмен валюты через их перевод на счета подконтрольных фигурантам юрлиц в других банках.

Иванову, задержанному в апреле 2024 года, также предъявлено обвинение в получении взятки в 1,185 млрд руб., по версии следствия, за действия и покровительство компаниям, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, принадлежащих, как считает следствие, экс-замминистра. По этому обвинению он также не признаёт вину.

Иванов был назначен заместителем министра обороны РФ в мае 2016 года.

Мосгорсуд Тимур Иванов Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В России на 1 тыс. населения насчитывается 10 доноров крови

Начало строительства Приморской АЭС запланировано на декабрь 2027 года

Песков заявил, что все страны имеют право на создание мирной ядерной отрасли

Песков заявил, что все страны имеют право на создание мирной ядерной отрасли

Минпромторг подготовит предложение о продлении параллельного импорта на 2026 г.

Минпромторг подготовит предложение о продлении параллельного импорта на 2026 г.

Сотрудница "АЛРОСА" и ее сын задержаны по подозрению в хищении алмазов компании

Сотрудница "АЛРОСА" и ее сын задержаны по подозрению в хищении алмазов компании
Военная операция на Украине

В результате атаки БПЛА на промышленном предприятии Ростовской области произошло возгорание

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

МИД РФ подтвердил приезд министра иностранных дел Ирана в Москву для переговоров

МИД РФ подтвердил приезд министра иностранных дел Ирана в Москву для переговоров

Лев напал на владельца парка "Тайган" Олега Зубкова

Что произошло за день: воскресенье, 22 июня

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана340 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6599 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе428 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции41 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });