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Уволена сотрудница Минтуризма Абхазии, критиковавшая "покупающих "Доширак" нищих туристов

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Сотрудница министерства туризма Абхазии, допустившая некорректные высказывания в адрес туристов, освобождена от занимаемой должности.

Об этом сообщил глава ведомства Астамур Логуа на встрече с президентом республики Бадрой Гунба.

Бадра Гунба отметил, что подобные заявления наносят ущерб имиджу страны и противоречат национальным традициям гостеприимства.

"Я, как и абсолютное большинство граждан Абхазии, возмущен высказываниями сотрудницы министерства туризма в адрес наших гостей", - сказал он на встрече с Астамуром Логуа.

"Наши отельеры, гиды, все те, кто задействован в сфере туризма своим внимательным, искренним отношением к туристам доказали, что в Абхазии не делят гостей по материальному достатку", -заявил глава республики.

Глава республики выразил уверенность в том, что "любовь к Абхазии миллионов людей, которые ежегодно проводят здесь свой отпуск, не будет омрачена необдуманными словами отдельных чиновников", - сообщает пресс-служба президента республики.

21 июня начальник отдела лицензирования минтуризма республики Кристина Лакербая в ходе круглого стола о развитии туризма в Сухуме заявила, что Абхазии не интересны туристы питающиеся лапшой быстрого приготовления из магазина, постоянно экономящие и не покупающие местные продукты и сувениры.

Ее слова вызвали в социальных сетях негативную реакцию как среди местных жителей, так и среди россиян.

Ранее Депутат Госдумы РФ Алексей Волоцков выступил с жесткой критикой в адрес сотрудницы. Парламентарий подчеркнул, что российские туристы составляют значительную часть экономических успехов республики, особенно в сфере туризма. "Обижать" отдыхающих из России нецелесообразно, - заявил Волоцков.

Сухум Абхазия
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