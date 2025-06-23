Песков заявил, что результативности от встречи Путина и Аракчи никто не ожидал

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги переговоров по Ирану в Москве, заявил, что результативности от них никто не ждал, важно было обменяться мнениями в горячий момент.

"Они вряд ли могли быть результативными. Результативности никто не ожидал в такой горячий момент. Важно было обменяться мнениями. Важно было получить информацию и передать друг другу соответствующий посыл, что и было сделано. Диалог будет продолжаться", - сказал Песков в интервью "Известиям", отвечая на вопрос, насколько результативными были переговоры по Ирану.

Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин принял прибывшего накануне в Москву главу МИД Ирана Аббаса Аракчи.