Минпросвещения РФ предлагает с осени убрать украинский язык из школьных программ

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Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Минпросвещения РФ планирует с 1 сентября 2025 года исключить из общего, основного общего и среднего общего образования программу по предмету - "родной украинский язык".

Соответствующий приказ министерства "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения РФ, касающиеся федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования" опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в понедельник.

"Изменения вносятся в федеральные образовательные программы на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования в части исключения украинского языка в связи с изменившейся геополитической ситуацией в мире", - говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно проекту приказа, в программах образования предлагается признать утратившими силу пункты о "Федеральной рабочей программе по учебному предмету "родной (украинский) язык".

Кроме этого, проектом приказа актуализированы рабочие программы по учебным предметам "Русский язык", "Литературное чтение", "Иностранный (французский) язык", ""История" b "Обществознание".

Планируется, что приказ вступит в силу с 1 сентября 2025 года.