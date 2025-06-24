Поиск

Лавров заявил, что отношения РФ-США еще не позволяют возобновить диалог по контролю над вооружениями

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Отношения РФ и США пока не вышли на тот уровень, при котором было бы возможно возобновление диалога по контролю над вооружениями, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Это совсем необязательно. (...) На данном этапе диалог пока не вышел на тот уровень, который позволяет делать суждение о стратегических задачах этого диалога", - сказал он в ходе своего выступления на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

В РоссииВ МИД РФ заявили, что диалога с США по ДСНВ сейчас нетЧитать подробнее

Так он, в частности, ответил на вопрос о том, может ли быть возобновлен диалог с США по контролю над вооружениями и может ли в перспективе быть достигнуто между Москвой и Вашингтоном какое-то обязывающее соглашение подобное истекающему в феврале 2026 года Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

"Мы всегда открыты для разговора со всеми, для поиска компромиссов. И в период первого десятилетия XXI века многочисленные примеры, когда наша готовность достигать взаимоприемлемых компромиссов и в диалоге с НАТО, и диалоге с ЕС. (...) Поэтому мы в принципе, если брать концептуально, на верном пути, но еще даже на него ногами твердо не встали. Но дорогу осилит идущий", - сказал Лавров.

МИД РФ Сергей Лавров РФ США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Домодедово" с июля поднимет на 7% часть тарифов для российских авиакомпаний

"Домодедово" с июля поднимет на 7% часть тарифов для российских авиакомпаний

Временные ограничения введены в аэропортах Самары и Ульяновска

Мэр Анапы Василий Швец подал в отставку

Одна квартира выгорела, повреждено остекление балконов двух этажей при падении БПЛА в Красногорске

Человек пострадал при попадании БПЛА в многоэтажку в подмосковном Красногорске

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

МИД РФ резко осудил действия США и Израиля на Ближнем Востоке

Минпросвещения РФ предлагает с осени убрать украинский язык из школьных программ

Минпросвещения РФ предлагает с осени убрать украинский язык из школьных программ

Росавиация запретила выполнять рейсы в воздушном пространстве Катара до 26 июня

Что произошло за день: понедельник, 23 июня

Глава IT-комитета обратится в Генпрокуратуру и МВД по случаям "юридического экстремизма"

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана368 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ56 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6599 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе428 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });