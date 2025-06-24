Лавров заявил, что отношения РФ-США еще не позволяют возобновить диалог по контролю над вооружениями

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Отношения РФ и США пока не вышли на тот уровень, при котором было бы возможно возобновление диалога по контролю над вооружениями, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Это совсем необязательно. (...) На данном этапе диалог пока не вышел на тот уровень, который позволяет делать суждение о стратегических задачах этого диалога", - сказал он в ходе своего выступления на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

Так он, в частности, ответил на вопрос о том, может ли быть возобновлен диалог с США по контролю над вооружениями и может ли в перспективе быть достигнуто между Москвой и Вашингтоном какое-то обязывающее соглашение подобное истекающему в феврале 2026 года Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

"Мы всегда открыты для разговора со всеми, для поиска компромиссов. И в период первого десятилетия XXI века многочисленные примеры, когда наша готовность достигать взаимоприемлемых компромиссов и в диалоге с НАТО, и диалоге с ЕС. (...) Поэтому мы в принципе, если брать концептуально, на верном пути, но еще даже на него ногами твердо не встали. Но дорогу осилит идущий", - сказал Лавров.