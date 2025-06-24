Россия предлагает странам ШОС возобновить отношения с Афганистаном

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Россия предлагает странам ШОС разморозить отношения с Афганистаном, возобновить деятельность соответствующей контактной группы, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

"Пора, на наш взгляд, подумать о размораживании отношений ШОС с Афганистаном, начав с возобновления работы соответствующей контактной группы", - сказал Венедиктов во вторник на встрече секретарей Совбезов государств-членов ШОС.

По его словам, "государства-члены ШОС должны внести вклад в усилия международного сообщества по обеспечению мира и развития в Афганистане".

"Разумеется, всю полноту ответственности и основное бремя за постконфликтное восстановление этой страны должны нести западные страны во главе с США", - заявил замсекретаря СБ РФ.