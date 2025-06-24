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Завершено расследование дела в отношении директора судоремонтного завода ЧФ

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Военные следователи завершили расследование дела о превышении полномочий в отношении директора судоремонтного завода Черноморского флота Павла Флори, обвиняемого в хищении бюджетных средств.

"Военными следственными органами СК России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении директора судоремонтного завода Черноморского флота Павла Флори, обвиняемого в превышении должностных полномочий при выполнении государственного оборонного заказа (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ)", - сообщает Главное военное следственное управление (ГВСУ) СК РФ.

Следствием установлено, что в 2023 году в ходе исполнения гособоронзаказа в интересах Минобороны России судостроительным заводом Черноморского флота был заключен многомиллионный контракт с индивидуальным предпринимателем Виктором Яковлевым на поставку оборудования. Контроль за исполнением контракта был возложен на Флорю.

"В период с сентября по ноябрь 2023 года Флоря и сотрудники ИП Виктора Яковлева путем внесения заведомо ложных сведений в документы о стоимости оборудования совершили хищение бюджетных денежных средств в сумме более 4 млн рублей, которые распределили между собой", - сообщили в ведомстве.

По данным СК, в результате преступления Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере.

"В ходе предварительного следствия Флоря признал вину в полном объеме и добровольно возместил причиненный ущерб", - добавили в ГВСУ.

ЧФ Минобороны Черноморский флот СКР Павел Флоря
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