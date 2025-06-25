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Белоусов прибыл в Китай на совещание глав военных ведомств стран ШОС

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов в среду прибыл с рабочим визитом в Циндао (КНР), где примет участие в совещании министров обороны стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает министерство обороны РФ.

"В ходе мероприятия состоится обсуждение актуальных вопросов глобальной и региональной безопасности, а также укрепления сотрудничества в области обороны в рамках организации", - сказано в сообщении Минобороны.

По его данным, в совещании предусматривается участие министров обороны стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества, генерального секретаря ШОС, директора Исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС.

"Также на "полях" совещания министр обороны РФ проведёт ряд двусторонних встреч с главами военных ведомств государств - членов ШОС", - информирует Минобороны России.

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В её составе десять государств - Россия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, Белоруссия.

Афганистан и Монголия обладают статусом государств-наблюдателей при ШОС. 14 стран Азии и Африки обладают статусом "партнёр по диалогу ШОС". Это Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.

Минобороны РФ Андрей Белоусов Китай
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