Ространснадзор не выявил нарушений при проверке танкерного флота "Совкомфлота"

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) не выявила нарушений в ходе проверки танкерного флота "Совкомфлота", сообщил в интервью "Интерфаксу" генеральный директор СКФ Игорь Тонковидов в ходе ПМЭФ-2025.

"Все наши суда были проверены Ространснадзором. У нас не было выявлено ни одного нарушения на флоте, поскольку, как вы знаете, в основе философии нашей компании лежит принцип "Безопасность превыше всего", - сказал Тонковидов.

После ЧП с танкерами и разлива мазута в Керченском проливе Ространснадзор проводил масштабную проверку компаний, эксплуатирующих танкерный флот.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Free float "Совкомфлота" составляет 15,6%, квазиказначейский пакет - около 1,6%. РФ принадлежит 82,8%.