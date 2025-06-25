Поиск

Ространснадзор не выявил нарушений при проверке танкерного флота "Совкомфлота"

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) не выявила нарушений в ходе проверки танкерного флота "Совкомфлота", сообщил в интервью "Интерфаксу" генеральный директор СКФ Игорь Тонковидов в ходе ПМЭФ-2025.

"Все наши суда были проверены Ространснадзором. У нас не было выявлено ни одного нарушения на флоте, поскольку, как вы знаете, в основе философии нашей компании лежит принцип "Безопасность превыше всего", - сказал Тонковидов.

После ЧП с танкерами и разлива мазута в Керченском проливе Ространснадзор проводил масштабную проверку компаний, эксплуатирующих танкерный флот.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Free float "Совкомфлота" составляет 15,6%, квазиказначейский пакет - около 1,6%. РФ принадлежит 82,8%.

Совкомфлот Ространснадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дистанционное электронное голосование на выборах в сентябре 2025 г. пройдет в 24 регионах РФ

"Интерфакс" опубликовал Национальный рейтинг университетов-2025

"Интерфакс" опубликовал Национальный рейтинг университетов-2025

ФСБ сообщила об аресте двух агентов молдавской разведки в Москве

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,7%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,7%
Военная операция на Украине

Атаку беспилотников отражают в Ростовской области, есть повреждения гражданских объектов

Что произошло за день: вторник, 24 июня

РФ прорабатывает запуск группового безвизового туробмена с Вьетнамом

Путин подписал закон о защите русского языка

Путин подписал закон о защите русского языка

Путин подписал закон о русификации названий новостроек

Данкверт уверен, что зарубежные производители ветпрепаратов не вернут свою долю на рынке РФ

Данкверт уверен, что зарубежные производители ветпрепаратов не вернут свою долю на рынке РФ
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6605 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана382 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ56 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе429 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });