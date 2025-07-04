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В 19 регионах России на выборы губернаторов выдвинулись 116 кандидатов

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - На выборы губернаторов в 19 регионах России в настоящее время выдвинуто 116 кандидатов, большинство из них - от политических партий, сообщили в Центризбиркоме.

"В 19 регионах выдвинуто 116 кандидатов (на выборы высших должностных лиц регионов). Из них: 99 от 15 политических партий, 17 - самовыдвиженцы", - сказано в сообщении.

Наибольшее число кандидатов: в Камчатском крае - 13, Республике Коми - 12, Пермском крае - 10, Ленинградской области и ЕАО - по девять.

Период выдвижения продолжается в 14 регионах страны. В шести регионах представление документов на выдвижение завершено.

На выборы депутатов законодательных органов регионов выдвинуто 1 870 кандидатов. Период выдвижения продолжается в семи регионах; в четырех регионах представление документов на выдвижение завершено. На выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) регионов выдвинуто более 500 кандидатов, сообщили в Центризбиркоме.

В сентябре пройдет более 5 тысяч избирательных кампаний в 81 регионе. Всего проголосовать смогут около 55 млн избирателей. Запланированы выборные кампании различного уровня, включая выборы глав 20 регионов.

Центризбирком
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