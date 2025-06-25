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Песков назвал выполнение стамбульских договоренностей условием для нового раунда переговоров

Песков назвал выполнение стамбульских договоренностей условием для нового раунда переговоров
Фото: Сергей Карпухин/РИА Новости

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Дата нового раунда российско-украинских переговоров определится, когда будут выполнены договоренности гуманитарного характера, достигнутые в Стамбуле 2 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет. В настоящий момент завершается выполнение тех договоренностей гуманитарного характера, которые были достигнуты в ходе второго раунда. После этого уже наступит черед определиться с датами продолжения (переговоров)", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, идет ли сейчас обмен мнениями между Россией и Украиной по проектам меморандума. У него также уточнили, могут ли быть внесены какие-то изменения в российский проект к новому раунду переговоров.

Дмитрий Песков
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