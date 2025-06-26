Песков сказал, что подвижек по дате нового раунда переговоров с Киевом нет

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - На данный момент никаких подвижек с определением даты третьего раунда российско-украинских переговоров нет, она может определиться после завершения обмена пленными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас мы занимаемся выполнением тех гуманитарных договоренностей, которые были достигнуты на втором раунде переговоров, прямых, российско-украинских в Стамбуле. После того, как будут завершены все процедуры, о которых было договорено - обменные, настанет очередь определиться с датами проведения третьего тура", - сказал Песков журналистам.

На уточняющий вопрос, есть ли какие-то подвижки с датой проведения третьего раунда переговоров, он сказал: "Нет. Когда будет - это будет объявлено".

Предыдущий раунд российско-украинских переговоров прошел в Стамбуле 2 июня.



