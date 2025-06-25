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Минобороны РФ сообщило об ударах по украинской нефтебазе и предприятиям ВПК

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток поразили нефтебазу, снабжающую горючим подразделения ВСУ, предприятия ВПК.

"Нанесено поражение предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, цехам производства беспилотных летательных аппаратов, нефтебазе, снабжающей горючим подразделения ВСУ на Донбассе, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах", - сообщили в Минобороны РФ в среду.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей П-18 и машина управления", - заявили в ведомстве.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 335 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - заявили в Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 июня 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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