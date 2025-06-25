МАК впервые расследовал аварию с беспилотником вертолетного типа

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) впервые расследовала происшествие с беспилотным воздушным судном (БВС) вертолетного типа, сообщает пресс-служба МАК.

Согласно отчету, инцидент произошел в Ханты-Мансийском автономном округе 6 июля 2024 года во время перевозки грузов в рамках заключенного договора между ООО "Газпромнефть-Снабжение" и ООО "Аэромакс". БВС типа ТРН-01 (производитель - АО "НПП Стрела") должно было доставить почту с Южно-Приобского месторождения на месторождение им. А. Жагрина. Однако при полете неоднократно происходила потеря связи, а затем на борт воздушного судна перестала поступать и телеметрическая информация. В результате беспилотник столкнулся с водной поверхностью рядом с посадочной площадкой прилета. Никто не пострадал, однако само БВС получило существенные повреждения.

Как говорится в сообщении МАК, для расследования аварии была сформирована специальная комиссия и привлечен разработчик беспилотного воздушного судна. Расследование аварии началось 30 июля прошлого года и продолжалось до 10 июня 2025 года, уточняется в отчете.

В процессе расследования применялись новые методы моделирования особой ситуации в полете, позволившие воссоздать обстоятельства авиационного происшествия. Окончательный отчет, утвержденный по итогам работы комиссии МАК, содержит рекомендации авиационным властям, пользователям и разработчикам беспилотных авиационных систем. Рекомендации направлены на повышение уровня безопасности полетов и предотвращение подобных происшествий в будущем.

В настоящее время комиссиями МАК продолжаются расследование еще двух авиационных происшествий с беспилотниками различного типа.