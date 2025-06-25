Россия призвала вернуть ситуацию вокруг Ирана в политико-дипломатическое русло

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Москва призывает к прекращению агрессии на Ближнем Востоке и возвращению ситуации вокруг Ирана в политико-дипломатическое русло, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Речь идет о вызывающем пренебрежении международным правом, уставом ООН и резолюцией СБ ООН, о серьезнейших издержках для режима нераспространения ОМУ. Поэтому мы последовательно призываем прекратить агрессию и предпринять все необходимые шаги по возвращению ситуации вокруг Ирана в политико-дипломатическое русло", - сказал глава МИД РФ, выступая перед сотрудниками МИД Туркменистана, преподавателями и студентами Института международных отношений.

"Сейчас есть признаки того, что осознание этих непреложных фактов постепенно приходит и к другим странам, включая непосредственных участников возникшей ситуации", - отметил Лавров.

Он напомнил, что "конкретные предложения России о том, как обеспечить надежную не только деэскалацию, но и надежное долгосрочное урегулирование, мы заранее передавали и США, и Израилю, и Ирану".

"По-прежнему готовы к практическому обсуждению этих предложений, как собственно и к диалогу с нашими коллегами, вовлеченными в различные конфликты по всем другим вопросам", - подчеркнул Лавров.

Лавров напомнил, что Россия "решительно осудила ракетно-бомбовые удары США по объектам ядерной программы Ирана, которые были предприняты вслед за неспровоцированным израильским нападением на ИРИ".

13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, ставя целью уничтожение его ядерной программы. США 22 июня нанесли удары по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил о перемирии сторон, позднее его подтвердили Иран и Израиль.