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Лавров заявил о контактах с США и Израилем по ситуации вокруг Ирана

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Москва находится в контакте с США и Израилем по ситуации вокруг Ирана, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы в контакте и с руководством США, и Израиля. Предложили целый ряд практических шагов, которые помогут разрядить ситуацию", - сказал он, выступая перед сотрудниками МИД Туркменистана, преподавателями и студентами Института международных отношений.

По его словам, накануне "звучали обнадеживающие заявления, в том числе из Вашингтона, из Тегерана и из Израиля". "Хотя достаточно двусмысленные были потом комментарии сделаны", - сказал Лавров.

"Не хочу выдавать желаемое за действительное, потому что там противоречивые комментарии последовали с разных сторон вслед за этими обнадеживающими заявлениями, но, если они материализуются, а мы будем готовы способствовать тому, чтобы они материализовались, я думаю, все вздохнут с облегчением, потому что это - кровавая история, разрушительная история. Она не способствует нормальному развитию народов в этой части мира", - подчеркнул Лавров.

МИД РФ Сергей Лавров Иран
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