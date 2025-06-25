Кравцов заявил, что РФ и страны СНГ согласовывают единые подходы к трактовке исторического прошлого

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Россия и страны СНГ ведут работу по созданию единого образовательного и культурного пространства, а также по согласованию единых подходов к трактовке исторического прошлого, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"По поводу учебников истории. Здесь есть определенные сложности и проблемы в изложении исторического материала и несоответствия принципам историзма и объективности при рассмотрении истории в ряде государств. Прежде всего, это касается нашего общего прошлого - период пребывания территорий республик в составе Советского Союза, который в целом имеет негативный характер по отношению к России. Я хочу это подчеркнуть", - сказал Кравцов, выступая в среду на правительственном часе в Госдуме.

Он отметил, что в настоящий момент "ведется работа с профильными министрами по согласованию единых подходов к трактовке единого исторического прошлого" России и стран СНГ.

"Мы вместе строим единое образовательное культурное и ментальное пространство, а вместе с этим и будущее континента Евразия, где все друг друга понимают и нацелены на добрососедство и растущее благосостояние жителей", - подчеркнул министр.